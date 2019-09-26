"Був шокований": легіонера "Динамо" "вбили" українські дороги

Уругвайський легіонер "Динамо" Карлос де Пена згадав, як вперше поїхав з командою до Маріуполя і був шокований українськими дорогами.

Карлос Де Пена ФК "Динамо"

"Це був мій перший виїзд з київським "Динамо". Він був дуже складний. Ми летіли годину до Запоріжжя, потім звідти 4,5 години їхали автобусом до Маріуполя по убитій дорозі. Пам'ятаю, у мене був з собою "Айпад", і я намагався дивитися серіал. Саме намагався, так як у мене не виходило, тому що автобус весь час трясло, наче вертоліт. Я був шокований, чесне слово! Питав у хлопців: "Що відбувається?!". Це був новий досвід для мене, та й перша поїздка з хлопцями, ми дізналися один про одного трохи краще", - розповів Де Пена.

Також уругваєць "в шоці" від українських водіїв.

"Деякі ганяють немов божевільні, але мене це тішить. Слава Богу, я рідко потрапляю в пробки, так як їжджу в основному на базу і додому", - зазначив футболіст столичного клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Динамо" обіграло "Маріуполь" завдяки голу на останніх секундах.

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