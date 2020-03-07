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7 березня • оновлено в 18:41
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Економіка Шоу

/ роздягальня

"Бурхливий секс" знаменитого футболіста потрапив в мережу і викликав глузування

3.2т
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Знаменитий футболіст збірної Італії Марко Вератті став посміховиськом в мережі, після того, як в Twitter потрапило відео його любовних ігор з французькою моделлю Джесікою Айді.

У ролику шестиразовий чемпіон світу невдало намагається роздягнути дівчину. Красуня у відповідь на приставання 27-річного хавбека цікавиться у нього, чи не хоче він зробити їй тост з шинкою.

Такий "бурхливий" секс викликав глузування у коментаторів, які іронізують, що Вератті в цій ситуації забити гол не вдалося.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було, а також помилуватися фотографіями француженки.

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Джесіка Айді

Джесіка Айді

@jessicaaidi

Як повідомляв OBOZREVATEL, роздягнена дружина футболіста збірної України незвично показала прапор України

24-річна Аня Опальнік викликала справжній фурор в Instagram, виклавши відверте фото з райського пляжу Індійського океану.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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