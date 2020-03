"Бурхливий секс" знаменитого футболіста потрапив в мережу і викликав глузування

Знаменитий футболіст збірної Італії Марко Вератті став посміховиськом в мережі, після того, як в Twitter потрапило відео його любовних ігор з французькою моделлю Джесікою Айді.

У ролику шестиразовий чемпіон світу невдало намагається роздягнути дівчину. Красуня у відповідь на приставання 27-річного хавбека цікавиться у нього, чи не хоче він зробити їй тост з шинкою.

Такий "бурхливий" секс викликав глузування у коментаторів, які іронізують, що Вератті в цій ситуації забити гол не вдалося.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було, а також помилуватися фотографіями француженки.

What is Marco Verratti doing? 🤣 pic.twitter.com/qMtIX4uNx7