''Було жахливо'': футболіст збірної України відверто оцінив дружину і показав відео

У мережі з'явилося відео з футболістом збірної України Артемом Кравцем і його дружиною Анною, у якому вони обговорюють зовнішність до і після косметичної процедури.

"Як тобі, Кравчику, моє обличчя після карбоксітерапії?" – запитує дівчина, на що Артем із усмішкою відповідає: "Ось після карбоксітерапії так, а до цього жахливо було".

Карбоксітерапія – це сучасна процедура омолодження шкіри, під час якої стимулюються верхні шари шкіри, внаслідок чого активізується доставка кисню і вироблення колагену. На обличчя наноситься препарат із вуглекислим газом, який моментально проникає у клітини шкіри.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися цей ролик, а також фотографії Ані.

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

Анна Кравець Instagram

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