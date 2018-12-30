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''Було жахливо'': футболіст збірної України відверто оцінив дружину і показав відео

12.8тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з футболістом збірної України Артемом Кравцем і його дружиною Анною, у якому вони обговорюють зовнішність до і після косметичної процедури.

"Як тобі, Кравчику, моє обличчя після карбоксітерапії?" – запитує дівчина, на що Артем із усмішкою відповідає: "Ось після карбоксітерапії так, а до цього жахливо було".

Карбоксітерапія – це сучасна процедура омолодження шкіри, під час якої стимулюються верхні шари шкіри, внаслідок чого активізується доставка кисню і вироблення колагену. На обличчя наноситься препарат із вуглекислим газом, який моментально проникає у клітини шкіри.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися цей ролик, а також фотографії Ані.

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

Анна Кравець

Анна Кравець

Instagram

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Легенда збірної Росії намагався задушити дружину і викинути її з вікна

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Анна Кравець у вересні знялася у відвертій фотосесії. Незважаючи на те, що в листопаді 2017-го подарувала футболісту близнюків, вона продемонструвала всім своє підтягнуте тіло.

Особа
Артем Кравець
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Одно не понятно - как эта курица выговорила такое длинное и страшное слово? )))
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Моя они после этих процедур все как с инкубатора
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