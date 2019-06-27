Американська актриса Памела Андерсон зізналася, що постраждала від насильства з боку французького футболіста Аділя Рамі, з яким вона познайомилася на Каннському кінофестивалі в 2017 році.

Памела Андерсон

"Іноді він дуже жорстоко поводився зі мною. Минулого літа він потягнув мене за волосся, тому що я залишила його самого в готелі в Лос-Анджелесі після фотосесії з друзями. Він переслідував мене в Лос-Анджелесі і Сен-Тропе. Те літо стало гіршим в моєму житті. Він здавлював мені обидві руки, я змушена була піти в лікарню, тому що мені було дуже боляче. Він не поважає жінок, а той факт, що він є обличчям організації, яка бореться з домашнім насильством у Франції, був тільки прикриттям для нього", - цитує Андерсон RMC Sport.

У 2018 році після виходу в фінал чемпіонату світу Аділь Рамі зробив пропозицію Памелi, на яку вона відповіла відмовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна Андерсон знялася з Рамі у відвертій фотосесії. На ефектних знімках для іспанського журналу Intimately Памела і Аділь виглядають вельми органічно і пристрасно, показуючи, що їх зовсім не бентежить різниця у віці.

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