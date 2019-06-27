ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/роздягальня

"Було дуже боляче": Памела Андерсон розповіла, як її "ґвалтував" футболіст

4.2тЧитати матеріал російською

Американська актриса Памела Андерсон зізналася, що постраждала від насильства з боку французького футболіста Аділя Рамі, з яким вона познайомилася на Каннському кінофестивалі в 2017 році.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

"Іноді він дуже жорстоко поводився зі мною. Минулого літа він потягнув мене за волосся, тому що я залишила його самого в готелі в Лос-Анджелесі після фотосесії з друзями. Він переслідував мене в Лос-Анджелесі і Сен-Тропе. Те літо стало гіршим в моєму житті. Він здавлював мені обидві руки, я змушена була піти в лікарню, тому що мені було дуже боляче. Він не поважає жінок, а той факт, що він є обличчям організації, яка бореться з домашнім насильством у Франції, був тільки прикриттям для нього", - цитує Андерсон RMC Sport.

У 2018 році після виходу в фінал чемпіонату світу Аділь Рамі зробив пропозицію Памелi, на яку вона відповіла відмовою.

Новини
Постаріла Памела Андерсон блиснула грудьми на модній тусовці: пікантні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна Андерсон знялася з Рамі у відвертій фотосесії. На ефектних знімках для іспанського журналу Intimately Памела і Аділь виглядають вельми органічно і пристрасно, показуючи, що їх зовсім не бентежить різниця у віці.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особи
Памела АндерсонАділь Рамі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
5
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel