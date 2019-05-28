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"Захищатиме": стала відома реакція Кличка на скандал навколо Панеттьєрі та її бойфренда

3.4тЧитати матеріал російською

Легендарний Володимир Кличко всіляко підтримуватиме свою колишню подругу Хайден Панеттьєрі на тлі поведінки її нинішнього бойфренда Браяна Хікерсона, якому висунули звинувачення у домашньому насильстві.

За даними US Weekly, наш чемпіон був відверто шокований, коли дізнався про те, що актор побив дівчину.

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Хайден Панеттьєрі і Браян Хікерсон

Хайден Панеттьєрі і Браян Хікерсон

"Володимир намагатиметься захистити її. Він все ще має намір дозволити Хайден побачитися з їхньою дочкою Кайєю. Але Браяна там ніколи не буде. Він не братиме в цьому участі. Володимир був вражений. Він вважає таку поведінку неприпустимою, і що Браяна слід спинити. Він страждає, як і вся її сім'я і друзі", — передає видання з посиланням на джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Хайден ПанеттьєріВолодимир Кличко
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