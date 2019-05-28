"Захищатиме": стала відома реакція Кличка на скандал навколо Панеттьєрі та її бойфренда

Легендарний Володимир Кличко всіляко підтримуватиме свою колишню подругу Хайден Панеттьєрі на тлі поведінки її нинішнього бойфренда Браяна Хікерсона, якому висунули звинувачення у домашньому насильстві.

За даними US Weekly, наш чемпіон був відверто шокований, коли дізнався про те, що актор побив дівчину.

Хайден Панеттьєрі і Браян Хікерсон

"Володимир намагатиметься захистити її. Він все ще має намір дозволити Хайден побачитися з їхньою дочкою Кайєю. Але Браяна там ніколи не буде. Він не братиме в цьому участі. Володимир був вражений. Він вважає таку поведінку неприпустимою, і що Браяна слід спинити. Він страждає, як і вся її сім'я і друзі", — передає видання з посиланням на джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Браян Хікерсон була заарештований на початку травня за підозрою у побитті Хайден Панеттьєрі.

Того ж дня актора випустили з-під варти під заставу.

Пізніше пара була помічена папараці, а Хайден шокувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

24 травня Хікерсону був висунуте офіційне звинувачення у домашньому насильстві. Йому також заборонили наближатися до Панеттьєрі ближче, ніж на 100 ярдів (90 метрів) і будь-яким чином намагатися з нею зв'язатися.

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