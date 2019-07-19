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"Буде кабздець": зірка збірної РФ жахнувся через Путіна і росіян

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Російський хокеїст Артемій Панарін закликав своїх співвітчизників не підтримувати нинішнього президента Володимира Путіна на майбутніх виборах.

Нападаючий "Нью-Йорк Рейнджерс" зізнався, що його дратують навіть думки про те, що глава Кремля залишиться на своєму посту.

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"Чи буде Путін у владі через 10 років? Це буде взагалі кабздець. Це ні в які рамки не влізе. Я злюся вже від одного цього питання. Не хочу, щоб люди його обрали. Мені легше сидіти в Америці й критикувати? Має бути повага. У мене є гроші і всі ці справи, і я б міг взагалі сидіти в ганчірочку й мовчати. І радіти, що моя д*па в теплі. Говорю це саме для таких людей, щоб були якісь зміни. Я ніякий не американський агент. Просто бачив, як є в іншій країні", – заявив Панарін YouTube-каналу "Всему Головин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артемій Панарін жорстко розкритикував президента Росії Володимира Путіна за небажання залишити свій пост. Крім того, він розвінчав кремлівський міф про те, що спорт повинен бути поза політикою.

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Особа
Артемій Панарін
Тег
збірна Росії з хокею
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Merlo Susan
Merlo Susan
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Валевич Борис
Валевич Борис
и безвиз нельзя давать ватникам - не вернуться обратно в скрепную рассеюшку
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CARGO 100
CARGO 100
"Ты просто видел, как есть в другой стране"? В какой другой? Где ты был? Ты только в той, которая тебя купила и в которой ты можешь "греть ж*пу", пока можешь держаться на коньках и копить на ресторанный бизнес. Строит из себя политика, а кроме шайбы нихрена не видел. Зае**ли все эти "чемпионы", звёзды и особенно в Думе ...
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
CARGO 100, а ты что то видишь, кроме своих темников?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
CARGO 100, а ты что то видишь, кроме своих Методичек?)
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