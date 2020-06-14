Бразильський легіонер "Шахтаря" Тете одружився з українкою і показав фото з весілля

Максим Богданов роздягальня 14:00, 14.06.2020 Оновлено: 14:04, 14.06.2020

20-річний бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тете зіграв весілля зі своєю дівчиною.

У себе в Instagram Тете виклав кілька фото з торжества. Офіційна церемонія одруження відбулася в Києві, а обраницею футболіста стала місцева красуня.

"Я вдячний Богу за це весілля. Цей день був приголомшливим з найдивовижнішою людиною, яку я люблю", - підписав знімок бразильський футболіст, додавши хештеги br і ua, якi символізують союз Бразилії і України.

Instagram Тете
Instagram Тете
Instagram Тете

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку минулого року з'явилася інформація, що мюнхенська "Баварія" домовилася з "Шахтарем" про перехід Тете за 50 мільйонів євро, а агент футболіста був повідомлений клубом про пропозицію, що надійшла. З 2019 року на рахунку бразильця 6 голів в 29 матчах за "гірників".

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

В Україні відновлять санітарно-епідеміологічну службу

Казкова краса: 15 замків України, які варто побачити

49 янголів крилатої піхоти: в Україні з болем згадали трагедію з Іл-76 над Луганськом

У клубі Одеси зірвали карантин і влаштували бурхливу вечірку

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте