Найвідоміший уболівальник "Зеніту" Михайло Боярський заявив, що кращий спосіб не захворіти коронавірусом - це пити горілку.

Михайло Боярський ФК Зеніт

"Для мене нічого не змінилося, я ніякої паніки через коронавiрус не бачу. Крупи повно, або ви тільки гречку їсте? Є інші крупи. Чому всi купують туалетний папір і гречку? Напевно, тому що у них пронос. Ось я не належу до тих, хто полюбляє гречку, я її не їм. Люблю манну кашу, вівсяну, рисову, а з гречкою у мене проблеми. Мій метод боротьби з коронавірусом – це старовинний російський спосіб. Я п'ю горілку", – розповів Михайло Сергійович в інтерв'ю "Р-Спорт" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик закликав для боротьби з коронавірусом "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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