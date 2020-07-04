Бодібілдерка перетворилася на популярну модель plus size: опубліковані фото

Раніше Каріна Моллер-Міккельсен наполегливо займалася бодібілдінгом і фітнесом, виснажуючи себе тренуваннями і жорстко обмежуючи кількість споживаної їжі, але потім все різко змінилося.

"Наприкінці 2017 року-на початку 2018 року я нарешті зрозуміла, що загубилася. Я ходила в тренажерний зал 5-7 разів на тиждень і зважувала кожен грам їжі. Всього на кілька днів мені хотілося вирватися з цього шаленого ритму та поїсти шоколад, морозиво, пасту. Одного разу я зірвалася й втратила контроль над собою. Я зрозуміла, що більше не можу цим займатися", – розповіла Моллер-Міккельсен на своєму сайті.

Історія дівчини стала прикладом для наслідування для багатьох людей і дозволила їй завоювати популярність. OBOZREVATEL пропонує вам оцінити перетворення Моллер-Міккельсен у plus size модель, переглянувши її знімки з Instagram, де на неї підписалися майже 90 тисяч осіб.

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Каріна Моллер-Міккельсен була бодібілдеркою й перетворилася на популярну модель plus size Instagram Каріни Моллер-Міккельсен

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня четверта ракетка світу Олена Докич розповіла, що за 18 місяців вона схудла на 53 кілограми, і показала фотографії "до і після".