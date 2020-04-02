Уродженець міста Рубіжного (Луганська область) Юрій Толочко, який із 5 років проживає в Астані, не зміг одружитися на секс-ляльцi через пандемію коронавiрусу.
"Друзі, весілля переноситься. Через карантин. Одразу ж, як знімуть карантин, протягом декількох днів ми зіграємо весілля. У цілому налаштовані рішуче, настрій відмінний", – написав у себе в Instagram Толочко, який перебував у той момент у Таїланді.
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Друзі, весілля переноситься. Через карантин. Відразу ж, як знімуть карантин, протягом декількох днів ми зіграємо весілля. В цілому, налаштовані рішуче, настрій відмінний))) Попередньо карантин оголошений до середини квітня. PS Ну і щоб ви не сумували, пропоную гарне відео, зняте під час катання на тук-туку по острову Самет. Насолоджуйтесь!) # Будущеенаступіло # маргожівая # марго # мояпрінцесса👑 # любофф # толочокоттолочко # моядевушка #lovestory # жівінаполнуюкатушку # казахстан # юрійтолочко # толочкокачоккрасавчік # умнийкачок # качокромантік # качок # атлет # бодібілдинг # сексуальність #sexy # девушкамоеймечти # мачо # самець # альфа #beast #muscleman #prettygirl # Нурсултан # астана # яготовцеловатьпесокпокоторомутиходіла @margo_party
Пост про скасування церемонії одруження з'явився і в Instagram "нареченої" бодібілдера – секс-ляльки на ім'я Марго.
"Сьогодні наше весілля... Тiлi-тiлi-тісто, і ось це все. Могло б бути. Але... В нинішніх умовах було б, звичайно, свинством піддавати свої і чужі життя небезпеці, влаштовуючи "бенкет під час чуми". Тому, котятки, весілля довелося перенести на закінчення карантину. Такі справи".
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Сьогодні наше весілля ... Тили-тили-тісто і ось це все могло б бути. Але ... В нинішніх умовах було б, звичайно, свинством піддавати свої і чужі життя небезпеці, влаштовуючи "бенкет під час чуми" Тому, котяткі, весілля довелося перенести на закінчення карантину. Такі справи. # безпятімінутжена 😏
Як повідомляв OBOZREVATEL, Толочко вирішив одружитися на секс-ляльцi в грудні 2019 року. Він зазначив, що відноситься до коханої як до справжньої жінки і ходить з нею на побачення. Бодібілдер веде за неї соціальні мережі, де розповідає про їхні стосунки від її особи.
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