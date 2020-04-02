Уродженець міста Рубіжного (Луганська область) Юрій Толочко, який із 5 років проживає в Астані, не зміг одружитися на секс-ляльцi через пандемію коронавiрусу.

"Друзі, весілля переноситься. Через карантин. Одразу ж, як знімуть карантин, протягом декількох днів ми зіграємо весілля. У цілому налаштовані рішуче, настрій відмінний", – написав у себе в Instagram Толочко, який перебував у той момент у Таїланді.

Пост про скасування церемонії одруження з'явився і в Instagram "нареченої" бодібілдера – секс-ляльки на ім'я Марго.

"Сьогодні наше весілля... Тiлi-тiлi-тісто, і ось це все. Могло б бути. Але... В нинішніх умовах було б, звичайно, свинством піддавати свої і чужі життя небезпеці, влаштовуючи "бенкет під час чуми". Тому, котятки, весілля довелося перенести на закінчення карантину. Такі справи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Толочко вирішив одружитися на секс-ляльцi в грудні 2019 року. Він зазначив, що відноситься до коханої як до справжньої жінки і ходить з нею на побачення. Бодібілдер веде за неї соціальні мережі, де розповідає про їхні стосунки від її особи.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!