Бодібілдер впустив на шию величезну штангу і зняв це на відео

У мережі набирає популярність невдале тренування невідомого стронгмена. Культурист хотів зняти на відео, як займається з великою вагою, але замість цього ледь не зняв свою смерть.

Під час вправи важкоатлет не зміг впоратися з гравітацією і впустив металеву колоду собі на шию і груди. У перші хвилини потерпілий втратив свідомість, проте в результаті прийшов до тями, відбувшись лише незначними переломами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський борець зламав шию під час виконання одного з прийомів на Відкритому кубку світу з грепплінг, який пройшов в Санкт-Петербурзі.

Повідомляється, що, крім удару мозку і закритою черепно-мозкової травми, борцю діагностували перелом шийних хребців з ушкодженням спинного мозку. В результаті отриманих травм руки і ноги спортсмена паралізувало. Момент потрапив на відео.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!