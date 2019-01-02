Бодібілдер намотав пеніс на качалку, щоб зробити тату — відео 18+

Відомий британський бодібілдер Рей Хоутон, який популярний у себе на батьківщині величезною кількістю татуювань, зважився на найрадикальніший крок у модифікації свого тіла.

61-річний спортсмен зробив татуювання на статевому органі. Для того, щоб майстру вдався необхідний малюнок, чоловік буквально накатав свій пеніс на качалку і тримав його в такому стані чотири години, повідомляє Lad Bible.

"Я вже не відчуваю болю, коли наношу новий малюнок. Але майстер усе одно не повірив, що я хочу набити найбільш чутливу частину. Ми використовували качалку, тому що це був найпростіший спосіб зробити подібне татуювання. Це неможливо зробити просто сидячи на лавці або на робочому місці", — прокоментував процес Хоутон.

Рей Хоутон Ladbible

Рей Хоутон Ladbible

Рей Хоутон Ladbible

Рей Хоутон Ladbible

Рей Хоутон Ladbible

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рей Хоутон витратив приблизно 7000 доларів і більше 200 годин, щоб перетворити своє тіло в справжній "килим" із татуювань. За 14 місяців чоловік покрив усе тіло малюнками, залишаючи недоторканими лише обличчя, кисті й інтимні місця.