"Б**нути у ліфті": Усика підкололи на відомому шоу – видео

Український співак Дмитро Монатік потрапив у пікантну ситуацію з колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.

Артист став учасником київського випуску шоу Comment Out на YouTube, під час якого одним із завдань було написати треш-коментар на сторінці боксера в Instagram. Щоб заробити бал у битві з учасницею групи "Время и стекло" Надією Дорофеєвою, MONATIK залишив коментар під постом Усика, в якому той вітає з днем народження Анатолія Миколайовича Ломаченка.

"Як сказала Софія Ротару – ти справжня зірка, якщо можеш голосно б**нути у повному ліфті і тобі ніхто не зробить зауваження. Так ось – я поки зірка тільки три рази з восьми. А ти?" – написав Дмитро.

Пізніше співак видалив коментар, а на сторінці Усика фанати почали активно його шукати.

Зазначимо, що в цьому випуску MONATIK в черговий раз продемонстрував своє неймовірне почуття гумору та готовність посміятися над самим собою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали наступного суперника Олександра Усика, якщо британець Ентоні Джошуа відмовиться від пояса Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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