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30 грудня • оновлено в 18:23
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"Б**нути у ліфті": Усика підкололи на відомому шоу – видео

2.1т
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Український співак Дмитро Монатік потрапив у пікантну ситуацію з колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.

Артист став учасником київського випуску шоу Comment Out на YouTube, під час якого одним із завдань було написати треш-коментар на сторінці боксера в Instagram. Щоб заробити бал у битві з учасницею групи "Время и стекло" Надією Дорофеєвою, MONATIK залишив коментар під постом Усика, в якому той вітає з днем народження Анатолія Миколайовича Ломаченка.

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"Як сказала Софія Ротару – ти справжня зірка, якщо можеш голосно б**нути у повному ліфті і тобі ніхто не зробить зауваження. Так ось – я поки зірка тільки три рази з восьми. А ти?" – написав Дмитро.

Пізніше співак видалив коментар, а на сторінці Усика фанати почали активно його шукати.

Зазначимо, що в цьому випуску MONATIK в черговий раз продемонстрував своє неймовірне почуття гумору та готовність посміятися над самим собою.

"Б**нути у ліфті": Усика підкололи на відомому шоу – видео

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали наступного суперника Олександра Усика, якщо британець Ентоні Джошуа відмовиться від пояса Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
MONATIK Олександр Усик
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