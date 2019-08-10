"Бл*, чоловік мене вб'є": дружина екс-капітана "Динамо" показала фото топлес зі спальні

Дружина колишнього капітана ФК Динамо Київ Миколи Морозюка вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні в Новопечерських липках.

Під знімком Ірина написала два правила для дівчат, які допоможуть утримати поруч свого молодого чоловіка: любити себе більше ніж його і ніколи не боятися його втратити

"Ps бл*, чоловік мене вб'є 😂🤦🏼♀️ Як приховати цей пост він нього?😬😭", - дописала в кінці Морозюк.

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини екс-футболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.

Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить в ліжку зі своїм чоловіком.

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