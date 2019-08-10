"Бл*, чоловік мене вб'є": дружина екс-капітана "Динамо" показала фото топлес зі спальні

Дружина колишнього капітана ФК Динамо Київ Миколи Морозюка вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні в Новопечерських липках.
Під знімком Ірина написала два правила для дівчат, які допоможуть утримати поруч свого молодого чоловіка: любити себе більше ніж його і ніколи не боятися його втратити
"Ps бл*, чоловік мене вб'є 😂🤦🏼♀️ Як приховати цей пост він нього?😬😭", - дописала в кінці Морозюк.
Багато дівчат часто задавали мені питання про те, як правильно поводитися з чоловіком, щоб він поважав, любив і цінував. Ось хочу вам дати два срана ради від Ірини Морозюк 😂. ПРАВИЛО НОМЕР 1: Не дивлячись на ваші почуття до чоловіка, емоції і пристрасть яку він у вас викликає - завжди любити СЕБЕ больше☝🏼. ПРАВИЛО НОМЕР 2: Ніколи не боятися його втратити ☝🏼 Тільки коли ви відпускаєте страх втрати і в пріоритеті у вас тільки yourself ... все стає барвистим як # сказочноебалі 😅✌🏼. . Ps бля, чоловік мене вб'є 😂🤦🏼♀️ Як приховати цей пост він нього? 😬😭
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини екс-футболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.
Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить в ліжку зі своїм чоловіком.
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