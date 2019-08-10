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"Бл*, чоловік мене вб'є": дружина екс-капітана "Динамо" показала фото топлес зі спальні

4.4т Читати матеріал російською

Дружина колишнього капітана ФК Динамо Київ Миколи Морозюка вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні в Новопечерських липках.

Під знімком Ірина написала два правила для дівчат, які допоможуть утримати поруч свого молодого чоловіка: любити себе більше ніж його і ніколи не боятися його втратити

"Ps бл*, чоловік мене вб'є 😂🤦🏼♀️ Як приховати цей пост він нього?😬😭", - дописала в кінці Морозюк.

Багато дівчат часто задавали мені питання про те, як правильно поводитися з чоловіком, щоб він поважав, любив і цінував. Ось хочу вам дати два срана ради від Ірини Морозюк 😂. ПРАВИЛО НОМЕР 1: Не дивлячись на ваші почуття до чоловіка, емоції і пристрасть яку він у вас викликає - завжди любити СЕБЕ больше☝🏼. ПРАВИЛО НОМЕР 2: Ніколи не боятися його втратити ☝🏼 Тільки коли ви відпускаєте страх втрати і в пріоритеті у вас тільки yourself ... все стає барвистим як # сказочноебалі 😅✌🏼. . Ps бля, чоловік мене вб'є 😂🤦🏼♀️ Як приховати цей пост він нього? 😬😭

Публікація від Ірина Морозюк (@irina_moroziuk)

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram

Новини
Дружина екс-капітана "Динамо" показала себе повністю голою — фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини екс-футболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.

Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить в ліжку зі своїм чоловіком.

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Особа
Ірина Морозюк
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