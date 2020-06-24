Бив вагітну по животу: ексдружина колишнього гравця "Динамо" розповіла нові подробиці

Колишня дружина бразильського півзахисника Дуду, який виступав за київське "Динамо" з 2011 по 2015 роки, розповіла нові подробиці скандалу з футболістом.

Маллу Охана прожила прожила в шлюбі з хавбеком "Палмейраса" 11 років і часто страждала від побиття гравцем. За словами дівчини, 28-річний Дуду завжди бив її по голові, щоб не залишилося жодних свідчень побоїв.

"Через стільки років я просто втомилася і вирішила розповісти про все, що пережила за цей час", – цитує модель istoe.com.br.

Охана розповіла, як одного разу застала Дуду з коханкою в готелі, після чого була ним побита.

"Коли я була вагітна другою дитиною, я прийшла в готель, щоб забрати Дуду, але він ударив дверима машини мені в живіт", – поділилася спогадами дівчина.

Нагадаємо, що Дуду перейшов у "Динамо" в 2011 році, підписавши контракт на п'ять років. Він провів за київський клуб 32 матчі, забивши чотири голи і віддавши п'ять результативних передач. У 2014 році бразилець пішов в оренду в "Греміо", а через рік був проданий у "Палмейрас".