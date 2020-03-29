"Більше смертей!" Губернієв розповів, що робить Росія на карантині

Знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв обурений поведінкою росіян, які не дотримуються карантину при пандемії коронавірусу.

Росіяни масово порушують карантин

"Проїхав на машині прекрасною Сходною [район міста Химки в 12 кілометрах на північний захід від Москви], на вулиці свято, натовпи мам з дітьми, колективні гуляння і пікніки! Люди, ви зовсім очманіли? Що ви робите? Нам потрібен карантин! Повний і тотальний!" – написав Губернієв у себе в Telegram-каналі.

Пізніше журналіст процитував повідомлення оперативного штабу, в якому йдеться, що в столиці Росії "майже 40% пацієнтів із коронавірусом, підключених до апаратів штучної вентиляції легенів, молодших 40 років".

"Більше гулянь, більше шашликів, більше смертей!" – прокоментував цю інформацію Губернієв.

Раніше Губернієв заявив, що в таких умовах недотримання карантину при коронавірусі, в Росії буде дуже багато жертв.

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