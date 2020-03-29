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29 березня • оновлено в 17:12
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"Більше смертей!" Губернієв розповів, що робить Росія на карантині

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Знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв обурений поведінкою росіян, які не дотримуються карантину при пандемії коронавірусу.

Росіяни масово порушують карантин

Росіяни масово порушують карантин

"Проїхав на машині прекрасною Сходною [район міста Химки в 12 кілометрах на північний захід від Москви], на вулиці свято, натовпи мам з дітьми, колективні гуляння і пікніки! Люди, ви зовсім очманіли? Що ви робите? Нам потрібен карантин! Повний і тотальний!" – написав Губернієв у себе в Telegram-каналі.

Пізніше журналіст процитував повідомлення оперативного штабу, в якому йдеться, що в столиці Росії "майже 40% пацієнтів із коронавірусом, підключених до апаратів штучної вентиляції легенів, молодших 40 років".

"Більше гулянь, більше шашликів, більше смертей!" – прокоментував цю інформацію Губернієв.

"Більше смертей!" Губернієв розповів, що робить "охр*ніла Росія" на карантині

Раніше Губернієв заявив, що в таких умовах недотримання карантину при коронавірусі, в Росії буде дуже багато жертв.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Губернієв
Місце
Росія
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Nemo Александр
Nemo Александр
Сначала Гузеева, теперь Губерниев. Обоз!!! Где вы берете этих икспердов? У них что, специальное медицинское образование? Они что, вирусологи? Какие у них доказательства? Раисяне, я все правильно написал?
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Перемога скоро
Перемога скоро
Nemo Александр, почти. У самих висит статья, что в Куиве никто карантин не соблюдает, но зато это уже вторая статья про несоблюдение карантина в России за сегодня. :)
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Sidorenko Ivan
Sidorenko Ivan
Нет-нет-нет. Пусть гуляют и развлекаются.
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Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

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