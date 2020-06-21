Білодід знялася в коротких шортах, спантеличивши фанатів шикарними ногами

Максим Богданов роздягальня 15:14, 21.06.2020

Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід спантеличила своїх пiдписникiв в Instagram, опублікувавши фотосесію в шортах і футболці, і запропонувавши вибрати кращий знімок.

"Те, у що ти віриш, стає твоїм світом". Яке фото подобається найбільше? 1,2,3,4 або 5?"– поцікавилася спортсменка.

Instagram Дар'ї Білодід
Instagram Дар'ї Білодід
Instagram Дар'ї Білодід
Instagram Дар'ї Білодід
Instagram Дар'ї Білодід

Думки користувачів розділилися. Деякі вибирали п'ятий знімок, але більшість просто захопилися ногами дівчини.

"Вони всі прекрасні", "Яке диво! Ніжки шикарні", "Шикарні ноги, дуже жіночно", – не стримували своїх емоцій коментатори.

Instagram Дар'ї Білодід
Instagram Дар'ї Білодід

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дзюдоїстка порадувала фоловерiв карколомними знімками, супроводивши їх п'ятьма відвертими фактами про себе.

Дарина також показала, як тренується на березі Чорного моря в Одесі, зізнавшись, що заняття на свіжому морському повітрі приносять їй найбільше задоволення.

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Спорт роздягальня

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