Білодід спантеличила підписників серією яскравих знімків

Михайло Морозов роздягальня 14:50, 5.06.2020

Зіркова українська дзюдоїстка Дар'я Білодід опублікувала серію знімків в саду, попросивши підписників вибрати найкраще фото.

"Рожевий настрій. Яка з чотирьох фотографій подобається вам найбільше?" – спитала Білодід.

Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7

Багато шанувальників спортсменки не змогли зробити вибір, заявивши, що всі знімки однаково хороші, але інші все ж зуміли визначитися. Найбільшу кількість уваги привернула до себе друга фотографія, на якій, як відзначають користувачі, Білодід зачаровує своєю щирістю і насолоджується моментом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дзюдоїстка порадувала підписників карколомними знімками, супроводивши їх п'ятьма відвертими фактами про себе.

Дар'я також показала, як тренується на березі Чорного моря в Одесі, зізнавшись, що заняття на свіжому морському повітрі приносять їй найбільше задоволення.

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Спорт роздягальня

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