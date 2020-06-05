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5 червня • оновлено в 15:14
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Білодід спантеличила підписників серією яскравих знімків

2.4т
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Зіркова українська дзюдоїстка Дар'я Білодід опублікувала серію знімків в саду, попросивши підписників вибрати найкраще фото.

"Рожевий настрій. Яка з чотирьох фотографій подобається вам найбільше?" – спитала Білодід.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Багато шанувальників спортсменки не змогли зробити вибір, заявивши, що всі знімки однаково хороші, але інші все ж зуміли визначитися. Найбільшу кількість уваги привернула до себе друга фотографія, на якій, як відзначають користувачі, Білодід зачаровує своєю щирістю і насолоджується моментом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дзюдоїстка порадувала підписників карколомними знімками, супроводивши їх п'ятьма відвертими фактами про себе.

Дар'я також показала, як тренується на березі Чорного моря в Одесі, зізнавшись, що заняття на свіжому морському повітрі приносять їй найбільше задоволення.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Дар'я Білодід
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Спорт роздягальня

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