Білодід показала себе на море, вразивши "нереальною красою"
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід зачарувала своїх передплатників в Instagram розкішної морської фотосесією.
У кадрі 19-річна киянка катається на гойдалці практично посеред хвиль.
Шанувальники спортсменки не змогли пройти повз таку красу.
"Красуня", "Нереальна краса", "Дуже красиві фото", "Прекрасна Дар'я", – пишуть в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дзюдоїстка порадувала пiдписників карколомними знімками, супроводивши їх п'ятьма відвертими фактами про себе, а потім спантеличила коментаторiв серією яскравих знімків
Дар'я також показала, як тренується на березі Чорного моря в Одесі, зізнавшись, що заняття на свіжому морському повітрі приносять їй найбільше задоволення.