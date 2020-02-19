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19 лютого • оновлено в 15:33
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Білодід показала розкішну фігуру у пляжній фотосесії

4.3т
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Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала фурор серед шанувальників, поділившись в своєму Instagram свіжою фотосесією з теплих країв.

Фотографії, на яких 19-річна спортсменка красується в короткому білому топі і таких же коротких шортах, нагадують про довгоочікуване літо. Дворазова володарка "золота" на ЧС повною мірою насолоджується сонцем. Даша так і підписала фото на своїй сторінці: "Сонячна терапія".

Sun therapy💁🏼♀️☀️🌴

Публікація від DARIA BILODID (@ dariabilodid7)

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram Дар'ї Білодід

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого Дар'я Білодід виграла "золото" на турнірі серії Grand Slam у Парижі, перемігши чемпіонку світу до 21 року японку Вакану Кога. Також українка увійшла в топ-15 найкращих спортсменок 2019 року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Дар'я Білодід
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