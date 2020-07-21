Білодід похвалилася фото в новому купальнику

Максим Іншаков Роздягальня 19:19, 21.07.2020 Оновлено: 19:20, 21.07.2020

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар`я Білодід яскраво проводить своє міжсезоння.

В Instagram 19-річна киянка виклала відео зі своїх пригод на водному мотоциклі, проте користувачів привернуло увагу фото в купальнику.

Юзери численними смайлами у вигляді сердечок оцінили фігуру спортсменки. Деякі в коментарях відзначили, що дівчина набрала масу.

Дар'я Білодід в купальнику
Instagram Дар'я Білодід

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід на зборах в Коблево взяла участь в жартівливому поєдинку проти чемпіонки Європи 2019 року, призерки чемпіонатів світу та Європи Оксани Лівач.

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Спорт Роздягальня

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