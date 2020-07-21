Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар`я Білодід яскраво проводить своє міжсезоння.

В Instagram 19-річна киянка виклала відео зі своїх пригод на водному мотоциклі, проте користувачів привернуло увагу фото в купальнику.

Юзери численними смайлами у вигляді сердечок оцінили фігуру спортсменки. Деякі в коментарях відзначили, що дівчина набрала масу.

Дар'я Білодід в купальнику Instagram Дар'я Білодід

Білодід похвалилася фото в новому купальнику

Білодід похвалилася фото в новому купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід на зборах в Коблево взяла участь в жартівливому поєдинку проти чемпіонки Європи 2019 року, призерки чемпіонатів світу та Європи Оксани Лівач.