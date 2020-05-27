Білодід на пляжі зачарувала розкішною фігурою в майці і шортах

Прославлена українська дзюдоїстка Дар'я Білодід похвалилася своїм тренуванням на березі Чорного моря в Одесі.

У кадрі засмагла і струнка українська чемпіонка, одягнена в майку, лосини і шорти, демонструє ідеальну фігуру.

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

"Тренування у моря, що може бути краще для спортсменів? Особисто для мене, море - це божевільний заряд енергії, який сприяє поліпшенню плідних тренувань і фізичної форми. А коли ще й тепла погода, то тренування перетворюються в суцільне задоволення. Ось би цілий рік тренуватися в таких кліматичних умовах і дихати морським повітрям!" – написала 19-річна киянка у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дар'я в Instagram розповіла про себе 5 відвертих фактів, супроводивши це карколомними фотографіями.

Відзначимо, що недавно Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.

4 травня чемпіонка світу поділилася фотографіями в стильному прикиді. У себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які були високо оцінені її шанувальниками