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18 жовтня • оновлено в 16:21
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Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

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Український представник напівважкої ваги Олександр Гвоздик у п'ятницю, 18 жовтня, проведе перший в кар'єрі об'єднувальний поєдинок.

В американській Філадельфії чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) битиметься з російським володарем поясу Міжнародної боксерської федерації (IBF) Артуром Бетербієвим.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик – Бетербієв. Орієнтовний початок – о 05:00 ранку суботи, 19 жовтня, за київським і московським часом.

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Експерти впевнені, що на глядачів чекає неймовірно захоплюючий поєдинок. Однак крім самих боксерів увага публіки прикута і до того, що відбувається навколо них. Традиційно фанатів цікавлять ринг-гьорлз шоу.

Організатори вибрали на бій Рейчел Енн Кук, Тіанну Туамохелоа, СіДжей Гібсон і Стефані Енн Кук. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам яскраві фото дівчат, які прикрасять бою Гвоздик – Бетербієв.

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Рейчел Енн Кук

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Рейчел Енн Кук

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Рейчел Енн Кук

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Рейчел Енн Кук

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Тіанна Туамохелоа

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Тіанна Туамохелоа

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Тіанна Туамохелоа

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Тіанна Туамохелоа

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Тіанна Туамохелоа

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Стефані Енн Кук

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Стефані Енн Кук

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Стефані Енн Кук

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Стефані Енн Кук

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram Стефані Енн Кук

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram СіДжей Гібсон

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram СіДжей Гібсон

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram СіДжей Гібсон

Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Instagram СіДжей Гібсон

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик напередодні поєдинку проти Артура Бетербієва заявив, що нічого не знає про військову агресію Росії щодо України.

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Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Місце
США Філадельфія
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