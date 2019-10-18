Бій Гвоздик – Бетербієв: опубліковані фото сексуальних ринг-гьорлз

Український представник напівважкої ваги Олександр Гвоздик у п'ятницю, 18 жовтня, проведе перший в кар'єрі об'єднувальний поєдинок.

В американській Філадельфії чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) битиметься з російським володарем поясу Міжнародної боксерської федерації (IBF) Артуром Бетербієвим.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик – Бетербієв. Орієнтовний початок – о 05:00 ранку суботи, 19 жовтня, за київським і московським часом.

Експерти впевнені, що на глядачів чекає неймовірно захоплюючий поєдинок. Однак крім самих боксерів увага публіки прикута і до того, що відбувається навколо них. Традиційно фанатів цікавлять ринг-гьорлз шоу.

Організатори вибрали на бій Рейчел Енн Кук, Тіанну Туамохелоа, СіДжей Гібсон і Стефані Енн Кук. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам яскраві фото дівчат, які прикрасять бою Гвоздик – Бетербієв.

Instagram Рейчел Енн Кук

Instagram Рейчел Енн Кук

Instagram Рейчел Енн Кук

Instagram Рейчел Енн Кук

Instagram Тіанна Туамохелоа

Instagram Тіанна Туамохелоа

Instagram Тіанна Туамохелоа

Instagram Тіанна Туамохелоа

Instagram Тіанна Туамохелоа

Instagram Стефані Енн Кук

Instagram Стефані Енн Кук

Instagram Стефані Енн Кук

Instagram Стефані Енн Кук

Instagram Стефані Енн Кук

Instagram СіДжей Гібсон

Instagram СіДжей Гібсон

Instagram СіДжей Гібсон

Instagram СіДжей Гібсон

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик напередодні поєдинку проти Артура Бетербієва заявив, що нічого не знає про військову агресію Росії щодо України.

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