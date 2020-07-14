Біатлоністка збірної України знялася в купальнику в професійній фотосесії

Максим Іншаков Роздягальня 20:22, 14.07.2020 Оновлено: 20:36, 14.07.2020

Російська біатлоністка Анастасія Рассказова, яка тепер виступає під українським прапором, похвалилася у себе в Instagam фотосесією в купальнику.

На монохромних знімках 21-річна уродженка Хабаровська відображена в стильному чорному купальнику.

"Вираз, який ви носите на обличчі, куди важливіший за одяг, який ви одягаєте на себе", – підписала кадри Рассказова.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на ці та інші знімки спортсменки.

Instagram Анни Рассказової
Instagram Анни Рассказової
Instagram Анни Рассказової
Instagram Анни Рассказової
Instagram Анни Рассказової
Instagram Анни Рассказової
Instagram Анни Рассказової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з інтерв'ю Рассказова поділилася емоціями від переходу в збірну України. Спортсменка відзначила, що жалю у неї немає, а навпаки, є якийсь стимул працювати далі.

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