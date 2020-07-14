Російська біатлоністка Анастасія Рассказова, яка тепер виступає під українським прапором, похвалилася у себе в Instagam фотосесією в купальнику.

На монохромних знімках 21-річна уродженка Хабаровська відображена в стильному чорному купальнику.

"Вираз, яке ви носите на обличчі, куди важливіше одягу, які ви одягаєте на себе", – підписала кадри Рассказова.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на ці та інші знімки спортсменки.

Біатлоністка збірної України знялася в купальнику в професійній фотосесії Instagram Анни Рассказової

Біатлоністка збірної України знялася в купальнику в професійній фотосесії Instagram Анни Рассказової

Біатлоністка збірної України знялася в купальнику в професійній фотосесії Instagram Анни Рассказової

Біатлоністка збірної України знялася в купальнику в професійній фотосесії Instagram Анни Рассказової

Біатлоністка збірної України знялася в купальнику в професійній фотосесії Instagram Анни Рассказової

Біатлоністка збірної України знялася в купальнику в професійній фотосесії Instagram Анни Рассказової

Біатлоністка збірної України знялася в купальнику в професійній фотосесії Instagram Анни Рассказової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з інтерв'ю Рассказова поділилася емоціями від переходу в збірну України. Спортсменка відзначила, що жалю у неї немає, а навпаки, є якийсь стимул працювати далі.