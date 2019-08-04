Біатлоністка збірної України показала відверте фото, відкривши груди

Біатлоністка збірної України Ольга Абрамова викликала справжній фурор у себе в Instagram виклавши спокусливе фото, з напівоголеними грудьми.

Фанати спортсменки завалили дівчину захопленими коментарями, відзначаючи її красу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Абрамова взяла участь в еротичній фотосесії. Спортсменка знялася повністю оголеною в одній з московських фотостудій.

Новини Біатлоністка збірної України показала фігуру в спокусливому купальнику

Нагадаємо, 30-річна уродженка Ульяновської області Ольга Абрамова прийняла рішення виступати за збірну України влітку 2012 року. У вересні 2014 року став чемпіонкою України з літнього біатлону.

У лютому 2016 року Абрамова попалася на допінгу - в її пробах був знайдений заборонений препарат мельдоній. У 2017-му Українка виграла суд у IBU, і річна дискваліфікація спортсменки анульована.

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