Біатлоністка Доротея Вірер виклала фото в купальнику і вразила фанатів своїм тілом

Максим Богданов роздягальня 14:46, 14.06.2020

Чинна володарка Кубка світу з біатлону Доротея Вірер викликала фурор серед своїх шанувальників в Instagram, знявшись в купальнику.

У кадрі знаменита італійка позує на тлі зелені і басейну, тримаючи в руках прохолодний напій.

"Канікули" - підписала кадр триразова чемпіонка світу.

У коментарях користувачі влаштували 30-річній спортсменці справжній шквал компліментів, захоплюючись її тілом.

"Яка ж вона сексуальна. Виглядає не як спортсменка, а як модель", "Не можна виглядати настільки привабливо", – написали пiдписники під публікацією.

Instagram Доротеї Вірер
Instagram Доротеї Вірер
Instagram Доротеї Вірер

Як повідомляв OBOZREVATEL, Доротея Вірер 3 квітня відсвяткувала свій 30-річний ювілей. В честь цього фанати в мережі виклали сексуальні знімки спортсменки.

Раніше Доротея виклала літне спокусливе фото. На знімку дівчина зображена в короткiй блакитнiй сукнi, яка підкреслює її стрункі ноги.

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

На Донбасі убили українського воїна та поранили ще двох: ЗСУ помстилися окупантам

В Україні відновлять санітарно-епідеміологічну службу

Дуда заступився за Україну через агресію Росії

Казкова краса: 15 замків України, які варто побачити

Українцям масово "блокують" карти, а тоді залишають без копійки: як уберегтися від нової атаки шахраїв