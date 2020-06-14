Біатлоністка Доротея Вірер виклала фото в купальнику і вразила фанатів своїм тілом
Чинна володарка Кубка світу з біатлону Доротея Вірер викликала фурор серед своїх шанувальників в Instagram, знявшись в купальнику.
У кадрі знаменита італійка позує на тлі зелені і басейну, тримаючи в руках прохолодний напій.
"Канікули" - підписала кадр триразова чемпіонка світу.
У коментарях користувачі влаштували 30-річній спортсменці справжній шквал компліментів, захоплюючись її тілом.
"Яка ж вона сексуальна. Виглядає не як спортсменка, а як модель", "Не можна виглядати настільки привабливо", – написали пiдписники під публікацією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Доротея Вірер 3 квітня відсвяткувала свій 30-річний ювілей. В честь цього фанати в мережі виклали сексуальні знімки спортсменки.
Раніше Доротея виклала літне спокусливе фото. На знімку дівчина зображена в короткiй блакитнiй сукнi, яка підкреслює її стрункі ноги.