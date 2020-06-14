Чинна володарка Кубка світу з біатлону Доротея Вірер викликала фурор серед своїх шанувальників в Instagram, знявшись в купальнику.

У кадрі знаменита італійка позує на тлі зелені і басейну, тримаючи в руках прохолодний напій.

"Канікули" - підписала кадр триразова чемпіонка світу.

У коментарях користувачі влаштували 30-річній спортсменці справжній шквал компліментів, захоплюючись її тілом.

"Яка ж вона сексуальна. Виглядає не як спортсменка, а як модель", "Не можна виглядати настільки привабливо", – написали пiдписники під публікацією.

Instagram Доротеї Вірер

Instagram Доротеї Вірер

Instagram Доротеї Вірер

Як повідомляв OBOZREVATEL, Доротея Вірер 3 квітня відсвяткувала свій 30-річний ювілей. В честь цього фанати в мережі виклали сексуальні знімки спортсменки.

Раніше Доротея виклала літне спокусливе фото. На знімку дівчина зображена в короткiй блакитнiй сукнi, яка підкреслює її стрункі ноги.

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