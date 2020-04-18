Триразова чемпіонка світу з біатлону і чинна володарка Великого кришталевого глобуса Доротея Вірер показала, чим займається на карантині.

30-річна італійка виклала спільний знімок зі своєю мамою, проте шанувальники звернули увагу зовсім на інше. Користувачі в мережі не змогли стримати захоплених коментарів від оголених і підтягнутих ніг титулованої спортсменки.

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Доротея Вірер @dorothea_wierer

Як повідомляв OBOZREVATEL, Доротея Вірер 3 квітня відсвяткувала свій 30-річний ювілей. В честь цього фанати в мережі виклали сексуальні знімки спортсменки.

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