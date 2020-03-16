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16 березня • оновлено в 22:30
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Без одягу: Кінсі Воланськи показала, як проводить карантин через коронавірус

1.6т
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Дві популярні Instagram-моделі Кінсі Воланськи та Демі Роуз синхронно опублікували фотографію, на якій вони загоряють в абсолютно голому вигляді під час карантину через коронавірус.

"Сильні та незалежні жінки з великими серцями та мріями", – підписала знімок Воланськи.

Кінсі Воланськи

Кінсі Воланськи

@kinsey

Кінсі Воланськи та Демі Роуз

Кінсі Воланськи та Демі Роуз

@kinsey

Нагадаємо, що вона стала популярною після того, як під час фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" вибігла на поле у відвертому купальнику. Її хлопцем є пранкер Віталій Здоровецький, який і підмовив її на забіг у фінальному матчі.

Кінсі Воланськи

Кінсі Воланськи

@kinsey

Кінсі Воланськи

Кінсі Воланськи

@kinsey

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня Кінсі Воланськи знову нагадала про себе, своєрідно вшанувавши пам'ять загиблого в результаті аварії вертольота легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта.

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Тема
Коронавірус
Особа
Кінсі Воланскі
Місце
США
Тег
модель
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