Без одягу: Кінсі Воланськи показала, як проводить карантин через коронавірус

Дві популярні Instagram-моделі Кінсі Воланськи та Демі Роуз синхронно опублікували фотографію, на якій вони загоряють в абсолютно голому вигляді під час карантину через коронавірус.

"Сильні та незалежні жінки з великими серцями та мріями", – підписала знімок Воланськи.

Кінсі Воланськи @kinsey

Кінсі Воланськи та Демі Роуз @kinsey

Нагадаємо, що вона стала популярною після того, як під час фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" вибігла на поле у відвертому купальнику. Її хлопцем є пранкер Віталій Здоровецький, який і підмовив її на забіг у фінальному матчі.

Кінсі Воланськи @kinsey

Кінсі Воланськи @kinsey

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня Кінсі Воланськи знову нагадала про себе, своєрідно вшанувавши пам'ять загиблого в результаті аварії вертольота легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта.

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