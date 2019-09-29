"Батюшка з хрестом": Усик своїм дивним фото викликав резонанс в мережі

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0-0, 12 KO) продовжує підготовку до свого дебютного поєдинку в суперважкій вазі.

28 вересня кримчанин зробив невелику перерву, щоб злітати в Лос-Анджелес і подивитися чемпіонський бій між Ерролом Спенсом і Шоном Портером.

Фотографія Усика на трибунах арени "Staples Center" напередодні цієї зустрічі викликала бурхливий резонанс в мережі.

Фанати порівнюють Сашу з термінатором, Жан-Клодом Ван Даммом і батюшкою з хрестом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний чемпіон IBF Еррол Спенс (26-0, 21 КО) переміг Шона Портера (30-3-1, 17 КО) і завоював титул WBC в напівсередній вазі.

Бій між американськими боксерами завершився роздільним рішенням суддів 112-115, 116-111, 116-111.

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