Головна Новини
30 вересня • оновлено в 06:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"Батюшка з хрестом": Усик своїм дивним фото викликав резонанс в мережі

7.5т Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0-0, 12 KO) продовжує підготовку до свого дебютного поєдинку в суперважкій вазі.

28 вересня кримчанин зробив невелику перерву, щоб злітати в Лос-Анджелес і подивитися чемпіонський бій між Ерролом Спенсом і Шоном Портером.

Фотографія Усика на трибунах арени "Staples Center" напередодні цієї зустрічі викликала бурхливий резонанс в мережі.

Фанати порівнюють Сашу з термінатором, Жан-Клодом Ван Даммом і батюшкою з хрестом.

"Батюшка з хрестом": Усик своїм дивним фото викликав резонанс в мережі
"Батюшка з хрестом": Усик своїм дивним фото викликав резонанс в мережі
"Батюшка з хрестом": Усик своїм дивним фото викликав резонанс в мережі
Новини
Бій Усик - Спонг: букмекери різко змінили котирування

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний чемпіон IBF Еррол Спенс (26-0, 21 КО) переміг Шона Портера (30-3-1, 17 КО) і завоював титул WBC в напівсередній вазі.

Бій між американськими боксерами завершився роздільним рішенням суддів 112-115, 116-111, 116-111.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Особа
Олександр Усик
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
34
17
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel