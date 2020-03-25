Знаменитий баскетболіст американського клубу НБА "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей випадково у себе в Instagram показав, як займається оральним сексом з подругою Харпер Хемпел.
кадр з відео
Практично відразу віцечемпіон Панамериканських ігор видалив непристойний матеріал, однак він встиг розлетітися по інтернету.
Хемпел звернулася до фоловерiв з проханням не публікувати у себе цей кліп, але користувачі мережі зробили навпаки, розміщуючи ролик в Twitter (Увага! Строго 18+).
Сам Мюррей через деякий час вибачився перед уболівальниками і повідомив, що його профіль був зламаний.
Харпер Хемпел
@harperhempel
Харпер Хемпел
@harperhempel
Харпер Хемпел
@harperhempel
Харпер Хемпел
@harperhempel
Харпер Хемпел
@harperhempel
Харпер Хемпел
@harperhempel
Харпер Хемпел
@harperhempel
Харпер Хемпел
@harperhempel
Харпер Хемпел
@harperhempel
Харпер Хемпел
@harperhempel
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий рестлер організував груповий секс з дружиною і дівчиною, виклавши відео в мережу
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