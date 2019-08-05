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"Банка": в Криму розповіли, як загинули російські кікбоксерки

6.6т Читати матеріал російською

Російська кікбосерка Еліна Гісмєєва потрапила в справжню пастку, коли спробувала скупатися в шторм, що і призвело до загибелі її та чемпіонки світу Фатіми Жагупової.

Спортсменка вирішила скористатися так званим сліпом – залізобетонною конструкцією для спуску на воду суден. Вона вже напівзруйнована, шторми розбили її блоки. Незважаючи на невелику глибину всередині стін, хвилі створюють завихрення і вибратися самостійно людина не може, пише видання vesti92.ru.

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Еліна Гісмєєва

"Утворилася "банка", в якій була така бовтанка при штормі в чотири бали", – пояснив Владислав Парфьонов, заступник директора з оперативної роботи Центру цивільного захисту Севастополя, де трапилася трагедія.

Гісмєєва намагалася вибратися з води, піднятися на бетонний пірс, на допомогу їй поспішила Жагупова, але хвиля змила обох і понесла вдалину від берега. Їх тіла були виявлені лише вранці, коли море заспокоїлося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидці загибелі Гісмєєвої і Жагупової повідомили про те, що їх намагалися врятувати за допомогою мотузок.

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Тема
кікбоксинг
Місце
Україна Севастополь
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