Австралійська чемпіонка розстебнула сорочку і викликала захоплення у підписників
Австралійська фігуристка Кайлані Крейн показала шанувальникам нове намисто, опублікувавши знімок з розстебнутою сорочкою у себе в Instagram.
Користувачі оцінили новий аксесуар Крейн, але ще більше їх захопила краса спортсменки.
"Такій гарній дівчині, як ви, не потрібні прикраси", "Чорт забирай, це дуже сексуальне намисто, але твої знімки ще більш сексуальні", "Я захоплююсь твоєю природною красою. Ти неймовірна", "Красуня!"
Крейн виступає в одиночному фігурному катанні та є шестиразовою чемпіонкою Австралії (2015-2020), переможницею турніру серії "Челленджер" Nebelhorn Trophy у 2017 році та учасницею зимової Олімпіади 2018 року.
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