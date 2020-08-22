Австралійська чемпіонка розстебнула сорочку і викликала захоплення у підписників

Кайлані Крейн під час виступу на чемпіонаті світу.

Австралійська фігуристка Кайлані Крейн показала шанувальникам нове намисто, опублікувавши знімок з розстебнутою сорочкою у себе в Instagram.

Кайлані Крейн розстебнула сорочку і похвалилася новим намистом Instagram Кайлані Крейн

Користувачі оцінили новий аксесуар Крейн, але ще більше їх захопила краса спортсменки.

"Такій гарній дівчині, як ви, не потрібні прикраси", "Чорт забирай, це дуже сексуальне намисто, але твої знімки ще більш сексуальні", "Я захоплююсь твоєю природною красою. Ти неймовірна", "Красуня!"

Крейн виступає в одиночному фігурному катанні та є шестиразовою чемпіонкою Австралії (2015-2020), переможницею турніру серії "Челленджер" Nebelhorn Trophy у 2017 році та учасницею зимової Олімпіади 2018 року.

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Кайлані Крейн і персиковий макіяж Instagram Кайлані Крейн

Кайлані Крейн у басейні Instagram Кайлані Крейн

Кайлані Крейн показала розтяжку Instagram Кайлані Крейн

Кайлані Крейн розстебнула сорочку Instagram Кайлані Крейн

Кайлані Крейн сфотографувалася в дзеркалі Instagram Кайлані Крейн

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