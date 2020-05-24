Артемій Панарін зробив пропозицію Алісі Знарок: особисті фото нареченої

Максим Богданов роздягальня 21:38, 24.05.2020 Оновлено: 21:38, 24.05.2020

Російський нападаючий американського хокейного клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін зробив пропозицію своїй дівчині Алісі, дочцi головного тренера московського "Спартака" Олега Знарка.

Пара знаходиться в стосунках з весни 2016 року і, судячи з дати в пості, цілий рік приховувала від усіх факт заручин.

Ця подія викликала бурхливий інтерес серед уболівальників. Фанати завалили дівчину чудовими коментарями, від відзначаючи її розкішну зовнішність.

Аліса Знарок і Артемій Панарін
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok
Аліса Знарок
@alisaznarok

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панарін закликав своїх співвітчизників не підтримувати нинішнього президента Володимира Путіна на майбутніх виборах.

Нападаючий "Нью-Йорк Рейнджерс" зізнався, що його дратують навіть думки про те, що глава Кремля залишиться на своєму посту.

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