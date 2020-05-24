Артемій Панарін зробив пропозицію Алісі Знарок: особисті фото нареченої
Російський нападаючий американського хокейного клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін зробив пропозицію своїй дівчині Алісі, дочцi головного тренера московського "Спартака" Олега Знарка.
Пара знаходиться в стосунках з весни 2016 року і, судячи з дати в пості, цілий рік приховувала від усіх факт заручин.
Ця подія викликала бурхливий інтерес серед уболівальників. Фанати завалили дівчину чудовими коментарями, від відзначаючи її розкішну зовнішність.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панарін закликав своїх співвітчизників не підтримувати нинішнього президента Володимира Путіна на майбутніх виборах.
Нападаючий "Нью-Йорк Рейнджерс" зізнався, що його дратують навіть думки про те, що глава Кремля залишиться на своєму посту.