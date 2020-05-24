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24 травня • оновлено в 22:43
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Артемій Панарін зробив пропозицію Алісі Знарок: особисті фото нареченої

6.2т
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Російський нападаючий американського хокейного клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін зробив пропозицію своїй дівчині Алісі, дочцi головного тренера московського "Спартака" Олега Знарка.

Пара знаходиться в стосунках з весни 2016 року і, судячи з дати в пості, цілий рік приховувала від усіх факт заручин.

Ця подія викликала бурхливий інтерес серед уболівальників. Фанати завалили дівчину чудовими коментарями, від відзначаючи її розкішну зовнішність.

Аліса Знарок і Артемій Панарін

Аліса Знарок і Артемій Панарін

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Аліса Знарок

Аліса Знарок

@alisaznarok

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панарін закликав своїх співвітчизників не підтримувати нинішнього президента Володимира Путіна на майбутніх виборах.

Нападаючий "Нью-Йорк Рейнджерс" зізнався, що його дратують навіть думки про те, що глава Кремля залишиться на своєму посту.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Артемій Панарін
Місце
Росія
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Спорт роздягальня

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