Артемій Панарін зробив пропозицію Алісі Знарок: особисті фото нареченої

Російський нападаючий американського хокейного клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін зробив пропозицію своїй дівчині Алісі, дочцi головного тренера московського "Спартака" Олега Знарка.

Пара знаходиться в стосунках з весни 2016 року і, судячи з дати в пості, цілий рік приховувала від усіх факт заручин.

Ця подія викликала бурхливий інтерес серед уболівальників. Фанати завалили дівчину чудовими коментарями, від відзначаючи її розкішну зовнішність.

Аліса Знарок і Артемій Панарін @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Аліса Знарок @alisaznarok

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панарін закликав своїх співвітчизників не підтримувати нинішнього президента Володимира Путіна на майбутніх виборах.

Нападаючий "Нью-Йорк Рейнджерс" зізнався, що його дратують навіть думки про те, що глава Кремля залишиться на своєму посту.

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