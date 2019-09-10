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10 вересня • оновлено в 22:19
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"Анаконда": українська чемпіонка Білодід вразила сексуальним фото

4.4т Читати матеріал російською

Знаменита українська дзюдоїстка Дар'я Білодід проводить відпочинок в Іспанії, звідки поділилася пікантним фото в пляжному образі.

"Відпускний настрій", - підписала наша чемпіонка свій знімок. Користувачі в коментарях захоплюються Дар'єю, а у деяких особливі асоціації викликав дизайн купальника спортсменки.

Vacation mode☀️

Публікація від DARIA BILODID (@ dariabilodid7)

"Вау, без слів", "На цій фотографії все прекрасно", "Тримайте мене семеро", "Анаконда", "Мала, закінчуй так душити", "Найкрасивіша спортсменка України", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, Дар'я Білодід в серпні підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України найкращій спортсменці місяця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я в 2019 році виграла також Європейські ігри, в фіналі перемігши росіянку

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особа
Дар'я Білодід
Місце
Іспанія Пальма-де-Майорка
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