"Анаконда": українська чемпіонка Білодід вразила сексуальним фото

Знаменита українська дзюдоїстка Дар'я Білодід проводить відпочинок в Іспанії, звідки поділилася пікантним фото в пляжному образі.

"Відпускний настрій", - підписала наша чемпіонка свій знімок. Користувачі в коментарях захоплюються Дар'єю, а у деяких особливі асоціації викликав дизайн купальника спортсменки.

"Вау, без слів", "На цій фотографії все прекрасно", "Тримайте мене семеро", "Анаконда", "Мала, закінчуй так душити", "Найкрасивіша спортсменка України", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, Дар'я Білодід в серпні підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України найкращій спортсменці місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я в 2019 році виграла також Європейські ігри, в фіналі перемігши росіянку

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!