Зірка команди з американського футболу "Чикаго Берс" Рокуан Сміт влаштував вечірку на яхті зі знаменитою зіркою сайту Pornhub Абеллою Денджер, наплювавши на соціальне дистанціювання.

"Коли всі настільки п'яні, щоб рулити, дівчина з Маямі опиняється за штурвалом", – підписала порноактриса ролик у себе в Instagram.

Абелла Денджер

На іншому відео одна з учасниць вечірки заливає Сміту шампанське в рот.

Американські вболівальники залишилися не в захваті від побаченого, засумнівавшись у правильності вибору молодого гравця в першому раунді драфту Національної футбольної ліги (НФЛ). 23-річний Сміт є восьмим номером першого раунду драфту 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Евертона" Мойзе Кін на карантині влаштував дику вечірку з моделями.