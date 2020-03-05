Американська красуня з UFC показала пишні форми

Маккензі Дерн – не тільки чемпіонка світу з джиу-джитсу, володарка чорного пояса в цьому виді єдиноборств і боєць UFC, але ще й справжня красуня.

Вона з'явилася на світ в Арізоні, США, але ближчою для неї країною є Бразилія, звідки родом її батько, прийомна мати та чоловік. Дерн почала займатися боротьбою у віці трьох років, тренуючись з батьками, які також досягли великих успіхів у цьому спортивному напрямку. У 14 років вона почала змагатися у дорослій категорії.

Маккензі Дерн @mackenziedern

26-річна дівчина почала кар'єру в змішаних єдиноборствах (MMA) у 2016 році, а вже у 2018-му дебютувала в UFC. На рахунку Дерн сім перемог та одна поразка у восьми поєдинках.

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися у красі спортсменки, поглянувши на фотографії з її Instagram-сторінки, на яку підписалися 750 тисяч осіб.

Маккензі Дерн @mackenziedern

Маккензі Дерн @mackenziedern

Маккензі Дерн @mackenziedern

Маккензі Дерн @mackenziedern

Маккензі Дерн @mackenziedern

Маккензі Дерн @mackenziedern

Маккензі Дерн @mackenziedern

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська журналістка Мішель Джой Фелпс не займається єдиноборствами, але відмінно розбирається в боксі, закохуючи в себе головних зірок у цьому виді спорту.

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