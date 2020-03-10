Американська гольфістка зіткнулася з несподіваною відмовою через великі груди

Відома американська гольфістка Пейдж Спіранак поскаржилася на неназваний гольф-клуб, який відмовився прийняти від неї благодійну допомогу через її великі груди.

"Я хотіла подарувати одному з гольф-клубів декілька ключок, але мені відповіли, що не можуть прийняти мою допомогу через те, як члени правління дивляться на мене. Я хочу допомогти дітям, у яких нічого немає, тому що у мене в дитинстві теж нічого не було, але не можу зробити це через великі груди", – цитує слова Спіранак видання DailyStar.

Пейдж Спіранак @ _paige.renee

26-річна американка недовгий час була професійною гольфісткою, але не відчувала себе комфортно в цьому виді спорту, вирішивши сконцентруватися на своєму іміджу в соціальних мережах. Зараз на її Instagram-сторінку підписані 2,2 мільйона осіб.

Пейдж Спіранак @ _paige.renee

Пейдж Спіранак @ _paige.renee

Пейдж Спіранак @ _paige.renee

Пейдж Спіранак @ _paige.renee

Пейдж Спіранак @ _paige.renee

Пейдж Спіранак @ _paige.renee

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкуренцію Спіранак за титул найкрасивішої гольфістки світу може скласти китаянка Лілі Муніхі, яка не втомлюється радувати своїх підписників гарячими фотографіями.

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