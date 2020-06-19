Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Максим Богданов роздягальня 04:40, 19.06.2020

Дворазова чемпіонка США з пляжного волейболу Лілі Джастін викликала справжній фурор серед своїх шанувальників позитивною фотосесією в купальнику.

У коментарях користувачі не можуть стримати емоцій, наввипередки признався спортсменці в любові.

"Неймовірно", "приголомшливий", "Нічого собі", – пишуть фоловери під знімками, додаючи смайли з сердечками.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність дівчини.

Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін
Instagram Лілі Джастін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу виклали сексуальні фотографії колумбійської волейболістки і моделі Даніели Віспини, яка протягом шести років була одружена з гравцем "Реала" і найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2014 року Хамеса Родрігесом.

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Спорт роздягальня

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