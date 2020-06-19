Дворазова чемпіонка США з пляжного волейболу Лілі Джастін викликала справжній фурор серед своїх шанувальників позитивною фотосесією в купальнику.

У коментарях користувачі не можуть стримати емоцій, наввипередки признався спортсменці в любові.

"Неймовірно", "приголомшливий", "Нічого собі", – пишуть фоловери під знімками, додаючи смайли з сердечками.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність дівчини.

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Американська чемпіонка знялася в купальнику і приголомшила красою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу виклали сексуальні фотографії колумбійської волейболістки і моделі Даніели Віспини, яка протягом шести років була одружена з гравцем "Реала" і найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2014 року Хамеса Родрігесом.