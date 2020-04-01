Американська чемпіонка знялася повністю оголеною в тренажерному залі

Популярна американська фітоняшка Стефані Мішель зібрала неймовірне число захоплених коментарів в Instagram після публікації своєї оголеної фотосесії.

Абсолютна чемпіонка 2019 року по бодіфітнесу знялася "ню" в своєму тренажерному залі. У кадрі спортсменка позує абсолютно роздягнена на тлі гир і гантель.

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Cтефані Мішель @stephaniemichelle_fit_

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита новозеландська фітнес-модель Емі Лі Саммерс до того, як стати професійною спортсменкою і набрати 1.2 млн фловерiв в Instagram, пробувала себе в еротичних зйомках.

29-річна фітоняшка знімалася повністю голою для місцевого Playboy. Крім того, дівчина має багатий досвід співпраці з різними агентствами, компаніями, брендами.

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