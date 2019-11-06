Знаменита чемпіонка-лесбіянка знялася голою, прикрившись поясами UFC

Чемпіонка UFC двох вагових категоріях Аманда Нуньєс опублікувала оголену фотографію. Замість одягу на ній чемпіонські пояси.

Бразилійка володіє титулами в найлегшій і напівлегкій вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату.

Спортсменка підписала пост словами: "Це офіційне фото. Я напівгола і впоралася з цим". Нуньєс є відкритою лесбіянкою. У серпні 2018 го вона уклала шлюб з Ніною Ансарофф.

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф Instagram Ніни Ансарофф

Як повідомляв OBOZREVATEL, бельгійська тенісистка Елісон Алісон ван Ейтванк, що займає 50-е місце в рейтингу WTA, зізналася в ефірі бельгійського телебачення, що вже кілька років перебуває у відносинах з жінкою. Обраницею 23-річної спортсменки стала інша тенісистка з Бельгії - Гріт Міннен.

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