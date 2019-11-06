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6 листопада • оновлено в 19:34
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Знаменита чемпіонка-лесбіянка знялася голою, прикрившись поясами UFC

2.8т Читати матеріал російською

Чемпіонка UFC двох вагових категоріях Аманда Нуньєс опублікувала оголену фотографію. Замість одягу на ній чемпіонські пояси.

Бразилійка володіє титулами в найлегшій і напівлегкій вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату.

Спортсменка підписала пост словами: "Це офіційне фото. Я напівгола і впоралася з цим". Нуньєс є відкритою лесбіянкою. У серпні 2018 го вона уклала шлюб з Ніною Ансарофф.

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

Ніна Ансарофф

Ніна Ансарофф

Instagram Ніни Ансарофф

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