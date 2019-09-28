Абсолютна чемпіонка Росії виклала голе фото з роздягальні

Триразова чемпіонка Росії з класичного триборства Ангеліна Еловікова, яка завоювала цього літа титул абсолютної чемпіонки країни, оригінально похвалилася своєю фізичною формою.

25-річна уродженка Владивостока виклала в мережу знімок з роздягальні свого тренажерного залу, будучи при цьому абсолютно голою. У коментарях користувачі не оцінили такий перфоманс дівчата,

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на фотографії спортсменки.

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Ангеліна Еловікова Instagram

Раніше американська фітнес-модель Сандра Пріккер викликала справжній фурор серед своїх шанувальників, похвалившись своєї оголеної фотографією.

30-річна спортсменка знялася повністю голою і виклала знімок в Instagram, на радість своїм трьом мільйонам передплатників.

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