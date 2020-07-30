А мені сподобалося, – гравець "Зеніта" про імітацію статевого акту в роздягальні

Нападник "Зеніту" Артем Дзюба висловився про відео з роздягальні, на якому він і його партнер по команді Сердар Азмун імітують статевий акт під час святкування чемпіонства в РПЛ.

"Це просто дебільний футбольний жарт серед мужиків. Це як армійський гумор, бувають же такі речі. Просто це взагалі не має потрапляти в ефір, помилилися наші відеооператори. У багатьох колективах, де збирається багато мужиків, відбувається різне. Якщо люди з боку побачать, скажуть: "Що за фігня!" Але в той момент це було смішно та весело", – цитує слова Дзюби видання Чемпіонат.

Його вразило те, що в Росії цей момент сприйняли з більшим невдоволенням, ніж на батьківщині Сердара Азмуна в Ірані.

"Мене вразило, що в Ірані це сприйняли набагато спокійніше, ніж у нас. Там зрозуміли, що це жарт. Тільки у нас почався загальний осуд... Зрозуміло, звідки особливо дме цей вітер, ми нічому не здивовані. Повеселили слова Сердара Азмуна, коли ми потім на зборах обговорювали цей жарт. Він сказав: "Не знаю, що там за галас, а мені сподобалося". Це було дуже смішно, розрядило атмосферу. Але у багатьох наших людей, на жаль, велика проблема з почуттям гумору", – підсумував російський футболіст .

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Марія Орзул опинилася під крапельницею після побачення з Артемом Дзюбою.