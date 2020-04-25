"А де маска?" Різатдінова винесла сміття в сексуальному вбранні

Максим Богданов роздягальня 18:01, 25.04.2020

Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова вирішила розважитися на карантині в Києві, відправившись виносити сміття у вечірній сукні.

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро вразила своїх шанувальників сміливим вбранням, проте викликала у багатьох питання про відсутність захисної маски на обличчі.

Анна Різатдінова
@anna_rizatdinova
Анна Різатдінова
@anna_rizatdinova
Анна Різатдінова
@anna_rizatdinova
Анна Різатдінова
@anna_rizatdinova
Анна Різатдінова
@anna_rizatdinova
Анна Різатдінова
@anna_rizatdinova
Анна Різатдінова
@anna_rizatdinova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Різатдінова в одному зі столичних супермаркетів спортсменка сіла на шпагат, прямо під час покупок.

Нагадаємо, що Різатдінова разом зі своїм партнером Олександром Прохоровим програла у фіналі шоу "Танці з зірками". Почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Ксенія Мішина і Женя Кот.

До цього Різатдінова знялася в календарі Drive Time на 2020 рік від чоловічого глянцю XXL, розбурхавши шанувальників.

Крім того, Різатдінова зізналася, що до сих пір не сприймає ситуацію з анексією Росією Криму.

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

Одесит уже півтора місяці хворіє на COVID-19: Україну вразив новий феномен

В Одесі трапився землетрус

Зеленського спіймали на брехні про зарплати чиновників: хто отримує більше ніж 47 тисяч грн

"Втомилися від війни на дивані?" Юний боєць ЗСУ потужно звернувся до українців

Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень